В Кремле надеются, что Аббас посетит РФ в удобное для обеих сторон время – Песков

Фото: Агентство ''Москва''/Антон Кардашов

В Кремле надеются, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию в удобное для обеих сторон время. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

"Аббас имеет действующее приглашение. Надеемся, что в удобное для обеих сторон время визит состоится", – отметил Песков.

Изначально визит Аббаса в РФ был запланирован на 15 ноября прошлого года. Однако вскоре палестинская сторона попросила отложить поездку лидера страны в Россию, сославшись на сложную ситуацию, из-за которой Аббас не может выезжать из региона.

Позже Дмитрий Песков подтвердил, что визит президента Палестины был сдвинут на неопределенные сроки. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что контакты на тему подготовки визита Аббаса продолжаются.

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