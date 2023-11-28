Путин заявил о важности создания государства Палестина в границах 1967 года

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Создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта, отметил Владимир Путин в послании своему коллеге из Палестины Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

"Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа", – зачитал послание замглавы МИД РФ Михаил Богданов в посольстве Палестины, его цитирует РИА Новости.

Ранее Владимир Путин, говоря об обострении арабо-израильского конфликта в ходе онлайн-выступления на саммите G20, задался вопросом, почему мировые лидеры не потрясены большим количеством погибших детей в секторе Газа.

Вместе с этим Путин поинтересовался, почему глав государств не потрясли обстоятельства, при которых палестинские медики вынуждены проводить операции детям без наркоза, и напомнил о словах генсека ООН Антониу Гутерриша, заявившего, что Газа превратилась в огромное детское кладбище.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".