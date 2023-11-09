Песков сообщил, что визит Аббаса в Россию сдвигается

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Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию сдвигается на неопределенные сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не понимаем, насколько сдвигается", – заявил он, добавив, что "точностей пока нет".

Однако представитель Кремля отметил, что контакты на тему подготовки визита Аббаса продолжаются.



Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что палестинская сторона попросила отложить визит лидера страны Махмуда Аббаса в Россию, запланированный на 15 ноября. Он уточнил, что палестинское руководство ссылалось на сложную ситуацию, из-за которой Аббас не может выезжать из региона. В России к обстоятельствам отнеслись с пониманием, подчеркнул Богданов.

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