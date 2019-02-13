"Слабо вам?" Матвиенко готова переплыть Волгу

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам принять участие в массовом заплыве через Волгу. Предложение было озвучено в ходе заседания Совфеда, где в настоящее время проходят дни Ульяновской области.

Она рассказала, что ежегодно в регионе проходит массовый заплыв через Волгу "Соединяя берега", и предложила сенаторам принять участие в мероприятии.

"Давайте, может, Советом Федерации все выйдем и попробуем переплыть Волгу и поддержать такое хорошее начинание. А что, слабо вам? Давайте посмотрим, сколько человек согласится", – приводит слова Матвиенко Агентство "Москва".

12 февраля президент России Владимир Путин в шутку заявил, что после завершения президентских полномочий займется профессиональным хоккеем.

