Матвиенко призвала ввести эмбарго на вывоз леса из России

В России необходимо ввести временное эмбарго на экспорт леса из страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
"Пока мы просто не разберемся, не примем государственные меры, может быть, остановить на какое-то время вывоз леса за границу?", – отметила Матвиенко.
Спикер Совфеда указала, что практически вся лесная отрасль России находится в "теневом секторе". Например, лес вырубают под видом санитарной защиты.
По мнению Матвиенко, подобная ситуация в стране сложилась из-за недостатков в законодательстве. Она также предложила главе правительства поручить кабмину подготовить законопроекты, направленные против незаконной вырубки и вывоза леса, передает РИА Новости.
В ноябре 2018 года министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин не исключил, что Россия может ввести временный запрет на экспорт древесины в Китай. Он также рассказал, что ведомство предложило Пекину принять участие в восстановлении лесов, построив в стране 10-20 семеноводческих заводов.
В свою очередь, Матвиенко призвала к более "жестким и серьезным мерам" для борьбы с незаконной вырубкой леса и его экспорта за рубеж. Она указала, что в первую очередь необходимо навести порядок внутри страны.
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