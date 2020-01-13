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Общество

13 января, 22:03

Медведев пошутил о конце новогодних праздников

власть общество

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев процитировал высказывание писателя Антона Чехова на церемонии вручения премий в области СМИ. Таким образом политик прокомментировал долгие праздничные каникулы, как сообщает РБК.

Медведев напомнил, что 13 января праздники официально заканчиваются, после чего вспомнил слова Чехова о Новом годе – "такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже".

По словам премьер-министра, писатель всегда считал, что при встрече Нового года есть смысл только страдать, потому что человек становится на год ближе к смерти.

На той же церемонии Дмитрий Медведев назвал главным качеством журналиста наличие совести. Политик заявил, что именно это будет определять развитие журналистики в целом, и подчеркнул сложность профессии.

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