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Общество

15:22

Медведев отменил почти 1,3 тысячи устаревших актов РСФСР

власть общество

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил около 1,3 тысячи устаревших правительственных актов РСФСР. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я подписал постановление правительства об отмене 1259 устаревших правительственных актов РСФСР. В ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3,6 тысячи актам СССР", – отметил глава правительства.

В конце минувшего года министерство юстиции разработало документ, предусматривающий отмену более 3,7 тысячи актов СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР.

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год. План состоит из шести разделов и предусматривает разработку 230 законопроектов.

Они направлены на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни и повышение качества государственного управления.

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