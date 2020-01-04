Медведев утвердил план законопроектной работы правительства на 2020 год

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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о плане законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год. Документ опубликован на сайте кабмина.

В пояснительной записке говорится, что план законопроектной деятельности кабинета министров подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства России.

План состоит из шести разделов и предусматривает разработку 230 законопроектов. Они будут направлены на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации утвердило порядок получения единовременных грантов в размере 125 тысяч рублей для школьников.

Претендентами на гранты смогут стать школьники в возрасте до 18 лет, получавшие образование в год, предшествующий выплате. Крупную денежную сумму получат те, кто добился выдающихся успехов в областях математики, информатики и цифровых технологий.