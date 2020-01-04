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Общество

16:30

Медведев утвердил план пространственного развития РФ до 2025 года

власть общество

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития страны на период до 2025 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сайт правительства РФ.

"План... направлен на эффективную организацию экономического пространства в России за счет формирования и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала", – указано в пояснении к документу.

Сформированная стратегия обеспечит устойчивое и сбалансированное пространственное развитие России и сокращение межрегиональных различий. В частности, это означает модернизацию геостратегических территорий, формирование и развитие минерально-сырьевых центров, а также улучшение окружающей среды и существующего природного ландшафта.

Ранее Дмитрий Медведев одобрил план законодательной работы правительства на 2020 год. Документ состоит из шести разделов и предусматривает разработку 230 законопроектов. Они охватывают вопросы экономической, технологической, управленческой и ряда других сфер.

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