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Политика

17:18

Медведев назвал ключевое качество для журналиста

общество политика

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал наличие совести ключевым качеством для журналиста. По его мнению, принадлежность к какой-либо структуре не играет такой важной роли, передает "Интерфакс".

В ходе церемонии награждения премиями правительства РФ за достижения в области СМИ за 2019 год он выразил уверенность в том, что совесть и дальше будет определять развитие журналистики.

Медведев указал, что журналистами часто бывают недовольны. По его словам, сейчас очень трудно быть журналистом из-за технологической революции.

Премьер поздравил журналистов и сотрудников СМИ с профессиональным праздником и старым Новым годом. Он напомнил, что День российской прессы совпадает со старым Новым годом.

В связи с этим Медведев зачитал цитату из Антона Чехова: "Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, страдать, плакать, покушаться на самоубийство..."

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