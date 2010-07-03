В Совфеде поддержали инициативу наказывать СМИ за давление на судей

Москва 24/Михаил Сипко

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин прокомментировал Москве 24 предложение Совета судей ввести ответственность для СМИ за давление на суд. По его словам, это актуальная инициатива, поскольку в наше время с этим явлением часто сталкиваются не только судьи, но и представители других профессий.

"Я считаю, что необходимо принимать меры по исключению злонамеренного давления на судей и не только. Нужно исключать злонамеренное негативное давление на граждан, на должных лиц, на самих журналистов", – сказал сенатор.





Александр Башкин заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Я за то, чтобы общество могло защитить и судей, и, к примеру, журналистов от неправомерного давления в каких-либо личных и корыстных политических целях. Это не должно превратиться в инструмент давления на общество и в инструмент закрытия суда для общества.

Башкин отметил, что нельзя ограничивать людей в возможности следить за деятельностью судебных органов, но и сами граждане при этом должны вести себя "спокойно и мудро", а не впадать в крайности.

"С одной стороны, нельзя позволять в личных коммерческих или политических целях формировать искаженное мнение о деятельности суда. С другой стороны, под предлогом борьбы не стоит ограничивать информированность общества о деятельности судов, нельзя лишать граждан возможности принимать гражданское участие и наблюдать за деятельностью судебной системы", – резюмировал парламентарий.

Ранее стало известно, что Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд. Норма будет предусмотрена проектом защиты от "тенденциозных публикаций".

Защищать судей планируют за счет нормативного акта о правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. СМИ смогут привлекать к ответственности за дискредитацию судов и размещение негативных материалов на коммерческой основе – к таковым в Совете относят "необоснованную критику" и "умаление авторитета судебной власти".

Конкретные нормы и механизмы в Совете судей пока не проработали.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении двух мужчин после того, как они угрожали судье Мосгорсуда в интернете и призывали к экстремизму. Впоследствии в деле появился третий фигурант. Его задержали по решению Басманного районного суда.