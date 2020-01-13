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Правила оборота оружия в России хотят ужесточить. С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"), сообщает Агентство "Москва".

По мнению парламентария, нужно ограничить виды оружия, которые могут быть на руках у физических лиц, в частности, некоторые виды нарезного и скорострельного оружия. Также он считает, что ужесточить нужно и требования к местам хранения оружия.

"Надо сделать так, чтобы кто попало не мог владеть оружием. И вообще надо стремиться к максимальному ограничению оборота оружия в России. Это давно назревшая тема, я думаю, что такие меры нужны", – подчеркнул Емельянов.

Депутат предлагает также уменьшить срок перерегистрации оружия до пяти лет, как это было раньше.

В конце прошлого года в Приморском крае мальчик случайно выстрелил из ружья в свою 4-летнюю сестру. От тяжелого ранения девочка скончалась на месте. По предварительным данным, ЧП произошло в тот момент, когда с детьми не было взрослых.