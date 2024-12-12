Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Конституции. Глава государства обратился к гражданам в рамках церемонии вручения госнаград в Кремле.

"Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего, хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции", – сказал президент.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником. День Конституции отмечается в России 12 декабря. Тогда в 1993 году высший нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием.

Собянин отметил, что власти столицы стараются сделать так, чтобы в Москве были лучшие здравоохранение, образование, транспорт, городская среда, экология и экономика. Основой достижения этих целей служат гарантии и нормы, закрепленные в конституции, объяснил он.

К празднику Москву украсили 350 праздничных плакатов, их разместили на рекламных билбордах и афишных стендах. Кроме того, тематические видеопоздравления транслировались на медиафасадах домов на улицах Новый Арбат и Спартаковской.

