12 декабря, 16:34Политика
Путин поздравил россиян с Днем Конституции
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Конституции. Глава государства обратился к гражданам в рамках церемонии вручения госнаград в Кремле.
"Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего, хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции", – сказал президент.
Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником. День Конституции отмечается в России 12 декабря. Тогда в 1993 году высший нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием.
Собянин отметил, что власти столицы стараются сделать так, чтобы в Москве были лучшие здравоохранение, образование, транспорт, городская среда, экология и экономика. Основой достижения этих целей служат гарантии и нормы, закрепленные в конституции, объяснил он.
К празднику Москву украсили 350 праздничных плакатов, их разместили на рекламных билбордах и афишных стендах. Кроме того, тематические видеопоздравления транслировались на медиафасадах домов на улицах Новый Арбат и Спартаковской.
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции