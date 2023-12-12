12 декабря, 14:15Транспорт
Въезжающие в РФ автомобили будут дезинфицировать при риске завоза болезней животных
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин подписал закон, который предполагает обязательную дезинфекцию автомобилей, въезжающих в Россию из стран, где выявлены вспышки заболеваний животных инфекционными болезнями. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
Речь идет об автомобилях, прибывших в РФ из стран, граничащих с ней по суше. Ответственным за установление способов, места и сроков дезинфекции станет Россельхознадзор.
Санитарные мероприятия будут проводиться бесплатно. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее соответствующий закон одобрила Госдума. В перечень болезней животных входят только те инфекции, которые могут распространяться при помощи колесного транспорта. В 2025 году очистку организуют на 20 КПП, в 2026 году – на 23, а в 2027-м – на 25.
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