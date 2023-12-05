ГД приняла закон о дезинфекции въезжающих машин на границе

Фото: ТАСС/IMAGO/Lehtikuva

Госдума приняла закон о проведении дезинфекции въезжающих в Россию транспортных средств в целях предотвращения заноса заразных болезней животных. Информация опубликована в электронной базе нижней палаты парламента.

Предполагается, что в случае поступления информации о заразных болезнях в пограничных государствах Россельхознадзор наделяется полномочиями проводить мероприятия по дезинфекции. Непосредственным исполнителем работ будет единый оператор, подчиненный ведомству, – ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".



В перечень болезней животных входят только те инфекции, которые могут распространяться при помощи колесного транспорта. В итоге проведение мероприятий поможет предотвратить или снизить риск заноса в Россию подобных заболеваний, говорится в документе.

Особое внимание для дезинфекции авто специалисты будут обращать на сухопутные контрольно-пропускные пункты (КПП) на российско-китайской границе, а также КПП на границе с Монголией, Казахстаном и Азербайджаном.

В частности, в рамках госпрограммы уже запланировано финансирование подобных мероприятий, указано в пояснительной записке. В 2025 году очистку организуют на 20 КПП, в 2026 году – на 23, а в 2027-м – на 25.

Отдельно подчеркивается, что дезинфицирующие средства не должны оказывать негативного влияния на лакокрасочное покрытие автомобилей. Среднюю стоимость средств оценили в 3 тысячи рублей на 5 литров. В случае принятия закона такая услуга станет бесплатной для юридических и физических лиц, а сам документ вступил в силу с 1 января 2025 года.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 14 сентября. В нем отдельно подчеркивалось, что такой срок вступления в силу связан с источником финансирования, так как в рамках госпрограммы нужно будет перераспределить часть средств.

Мясо может подорожать в московских магазинах из-за вспышки чумы африканских свиней