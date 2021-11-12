В Кремле никогда не обсуждали взимание платы за лечение COVID-19 у непривитых – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Кремле никогда не обсуждали идею взимания платы за лечение коронавируса у непривитых россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее власти Сингапура отказались оплачивать лечение от коронавируса непривитых пациентов. Исключение касается детей до 12 лет и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.
В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что доля заболевших COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет от 2 до 5%.
Она отметила, что среди таких пациентов практически нет тех, кто попадает в больницы с тяжелым течением болезни. По словам Поповой, это достаточно хороший показатель для вакцины.
За последние сутки в России подтвердили 40 123 новых случая коронавируса.
В Кремле считают, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии
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