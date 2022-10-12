Песков рассказал о встрече Путина с Володиным

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин перед вылетом в Астану провел рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Володин передал Путину замечания граждан, которые были переданы депутатам по теме проведения частичной мобилизации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал помочь вернувшимся на родину россиянам, а именно жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Тех, кто уехал из РФ, он назвал предателями.

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