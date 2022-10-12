Песков назвал жестом внимания накинутое на плечи президента ОАЭ пальто

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что накинутое пальто Владимира Путина на плечи президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна является знаком внимания. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

После выхода двух лидеров из Константиновского дворца, расположенного в Санкт-Петербурге, на президенте ОАЭ было накинуто черное пальто, какие обычно носит Путин. Сам президент России вышел из здания в костюме.

"Здесь определенные жесты внимания, которые полностью отражают обоюдный настрой руководителей", – прокомментировал Песков.

По данным "Комсомольской правды", арабский лидер сел в машину, так и не сняв пальто, хотя около автомобиля его ожидали помощники с пуховиком.

"Не думаю, что это будет проблемой", – ответил Песков на вопрос о том, отдадут ли Путину его теплые вещи.

Кроме того, несмотря на то что Аль Нахайян во время беседы с Путиным был обут в черные кроссовки Nike, эксперт по этикету Эля Басманова попросила не расценивать это как проявление неуважения.

Эксперт предположила, что кроссовки имеют небольшое значение в сравнении с итогами переговоров и интересами мира в нынешней ситуации. Сейчас лучше сохранить хорошие отношения и подтвердить их перспективу, сообщила Басманова.

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