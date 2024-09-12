Песков: советник премьера Индии раскрыл Путину содержание контактов Моди в Киеве

Фото: kremlin.ru

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал раскрыл Владимиру Путину содержание контактов премьера Индии Нарендры Моди с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Довал также рассказал главе России об основе подхода Моди к урегулированию конфликта вокруг Украины.

"Но при этом речь не идет о каком-то стройном мирном плане", – цитирует Пескова РИА Новости.

В середине августа СМИ писали, что Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским. При этом, по информации журналистов, Моди не планировал становиться посредником в дипломатическом урегулировании. СМИ утверждали, что это отчасти объясняется зависимостью Индии от российских энергоресурсов и оружия.

Журналистские источники также считали, что Зеленскому важно встретиться с индийским премьером для обсуждения роли Индии в восстановлении мира. Однако визит вряд ли стал бы площадкой для важных заявлений, хоть и в его рамках планируется заключить несколько соглашений.