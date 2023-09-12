Путин сообщил, что проведение деприватизации в России не планируется

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Владимир Путин заявил, что в стране не планируется проведение деприватизации. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Выступая на пресс-конференции по итогам пленарной сессии Восточного экономического форума, президент добавил, что никто не будет "кошмарить" бизнес. Однако, подчеркнул он, все обязаны соблюдать российские законы.

"А если не соблюдают, то тогда должны быть готовы к тому, что и прокуратура, и СК, и Счетная палата внимательно будут следить за происходящим в сфере экономики и призывать к исполнению законов", – заявил Путин.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что никто никого преследовать не собирается.

На ВЭФ Путин также заявил, что надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию. Речь идет о масштабных инфраструктурных проектах, а также проектах городского развития туризма.

Доля рубля в расчетах за российский экспорт превысила 50%