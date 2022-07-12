Путин не планирует выступать на внеочередном собрании Госдумы – Песков

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Владимир Путин не планирует выступать в Госдуме 15 июля в ходе внеочередного заседания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.



Нижняя палата парламента проведет в пятницу внеочередное заседание. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, на нем будут рассмотрены инициативы правительства и депутатов по поддержке экономики и граждан.

Ранее Песков сообщил, что даты прямой линии с Путиным еще не известны, однако мероприятие может быть перенесено на осень. По его словам, их будут определять с учетом мнения самого президента.

