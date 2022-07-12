Песков прокомментировал указ Путина об упрощенном гражданстве РФ для жителей Украины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Указ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР чрезвычайно важен для большого количества людей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.



По его словам, весьма много украинцев хотят стать гражданами России. Песков отметил, что спецоперация ведется не против жителей Украины, а против киевского режима.

Пресс-секретарь президента также добавил, что сейчас речи о возобновлении переговоров с Украиной не идет.

Ранее Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Решение также распространяется на жителей указанных территорий, которые ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из него. Ранее речь в указе шла лишь о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

