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Политика

13:37

Песков прокомментировал продление антироссийских санкций со стороны ЕС

власть политика

Фото: ТАСС/Zuma

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Брюсселя о продлении антироссийских санкций не создает перспектив для улучшения отношений между Москвой и Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях", – прокомментировал ситуацию представитель Кремля.

Он также отметил, что данное решение не создает возможностей для нормализации двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что главы МИД Европейского союза на заседании формально продлили еще на шесть месяцев санкции в отношении отдельных секторов российской экономики. Они будут действовать до 31 января 2022 года.

Отмечалось, что причиной их продления стала оценка состояния выполнения Минских соглашений.

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