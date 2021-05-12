Мишустин рассказал о своей работе грузчиком

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, как работал грузчиком в юности. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе своего выступления с ежегодным отчетом он упомянул период, когда многие брались за любые подработки в случае, если не хватало средств.

"Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально", – рассказал Мишустин.

Ранее премьер-министр посоветовал молодым людям не бояться совершать ошибки, поскольку именно они обеспечивают развитие. Глава кабмина добавил, что фраза "на ошибках учатся" банальна, но правдива и имеет большое значение.

Он отметил, что человек, который избежит ошибок для себя, используя знание, как избегали ошибок другие люди, может гораздо быстрее и эффективнее добиться результатов.