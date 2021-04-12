Мишустин рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что, будучи ребенком, мечтал стать летчиком. Об этом сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что его семья жила в закрытом городке, в котором отец его друга был летчиком и работал руководителем комплекса тренажеров. В этот комплекс Мишустин со своим другом часто приходили.
"И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе аэрокосмической отраслью", – вспомнил министр.
Ранее Мишустин посоветовал молодым людям не бояться совершать ошибки, поскольку именно они обеспечивают развитие. Глава кабмина добавил, что фраза "на ошибках учатся" банальна, но правдива и имеет большое значение.
Он отметил, что человек, который избежит ошибок для себя, используя знание, как избегали ошибок другие люди, может гораздо быстрее и эффективнее добиться результатов.
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