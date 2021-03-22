Мишустин заявил, что кабмин продолжит принимать меры по поддержке занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Правительство России намерено продолжать меры по поддержке занятости и стабилизации на рынке труда. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, необходимо преодолеть последствия коронавирусной инфекции.
"Продолжим принимать комплекс мер, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке труда", – уточнил глава правительства РФ.
Ранее сообщалось, что кабмин выделит еще 2,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом. Уточнялось, что соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.