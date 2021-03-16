Кабмин направит еще 2,7 млрд руб на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Правительство России выделит еще 2,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Речь идет о гражданах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. В целях профилактики лечения им назначают комбинированные схемы лечения. Кроме того, лекарства выдают бесплатно по рецепту врача.
"Ранее на эти цели было направлено более 10,7 миллиарда рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 марта", – говорится в сообщении.
Ранее правительство выделило два миллиарда рублей на новый этап программы туристического кешбэка. Она предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Новый, уже третий по счету этап стартует в марте 2021 года.
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