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14:02

В Совфеде ответили на слова Полторака о судоходстве через Керченский пролив

власть политика

14:02

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совфеде призвали главу Минобороны Украины Степана Полторака "не нагнетать ситуацию" и соблюдать двусторонние договоренности о проходе судов в Керченском проливе.

Украинский политик во время 12-го Киевского форума по безопасности заявил, что корабли его страны снова попытаются пройти через Керченский пролив, когда они будут в полной боевой готовности. Он добавил, что Украина также должна будет заручиться поддержкой западных партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии RT рассказал, что украинские суда и в данный момент имеют право беспрепятственно проходить через Керченский пролив, для этого необходимо лишь соблюдать существующий регламент. Он добавил, что российская сторона не имеет намерений закрывать проход.

"Никаких ограничений нет. Уведомляешь командира порта Керчь за какое-то время и проходишь. Корабли НАТО не собираются сопровождать украинские корабли, никому этот конфликт не нужен. Пусть не нагнетает ситуацию и действует в рамках двусторонних отношений, которые у нас существуют", – указал Джабаров.

На ситуацию также отреагировал член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. Он назвал заявление "блефом" и отметил, что Украина может "хоть завтра" направить корабли при соблюдении соответствующих процедур. "Какие-либо другие варианты будут пресекаться Россией самым жестким образом, что уже и было продемонстрировано", – написал сенатор в Facebook.

У берегов Крыма 25 ноября произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Российская ФСБ называет нарушителями украинские суда, незаконно пересекшие границу РФ. Украина считает незаконными действия российских пограничников.

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