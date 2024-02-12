Путин оценил рост экономики РФ в 2023 году

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Рост российской экономики оказался выше среднемировых темпов в 2023 году. ВВП страны увеличился на 3,6%, заявил Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

По его словам, в мире данный показатель в среднем составляет 3%, экономика развитых государств растет на 1,5%. В частности, в ходе совещания президент предложил обсудить планы по укреплению российской экономики до 2030 года.

"Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом", – приводит ТАСС его слова.

17 января Владимир Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта России по итогам 2023 года при уточнении показателей может быть выше 3,5%. Президент сослался на слова премьера страны Михаила Мишустина, который отметил, что показатель увеличения ВВП может быть "чуть повыше" 3,5%.

Путин также подчеркивал, что Россию "со всех сторон душат, давят", но это не помешало ей обогнать ФРГ и стать первой по объему экономики в Европе и пятой – в мире. Глава государства объяснил, что в мировом рейтинге первое место занимает Китай, следом – США, Индия и Япония.

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