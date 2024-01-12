Дата послания Путина парламенту пока не определена – Песков

Фото: kremlin.ru

В Кремле еще не определили дату, в которую может состояться послание Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пообещал журналистам сообщить им, когда появится дополнительная информация об этом.

В прошлом году Владимир Путин зачитал свое 18-е выступление с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Его выступление длилось 1 час 45 минут. В ходе него президент затронул вопросы СВО, антироссийских санкций, соцподдержки граждан и другие.

Обращение президента к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.