00:28Политика
Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил прокуроров с их профессиональным праздником. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи, прежде всего хочу поздравить вас с Днем работника прокуратуры, пожелать профессиональных успехов прокурорам и сотрудникам аппарата органов прокуратуры", – заявил он.
Президент также поблагодарил ветеранов профессии, которые с высокой отдачей работали в прокурорской системе страны и внесли весомый вклад в укрепление правопорядка и законности.
Путин назвал современную прокуратуру одним из важнейших институтов государственной власти и подчеркнул, что вся деятельность прокуратуры традиционно связана с защитой прав и свобод граждан.
Глава государства призвал прокуроров также активно работать и наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. Он также обратил внимание на такое направление работы прокуроров, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов Президента России.
Путин подчеркнул, что общество и государство высоко ценят работу прокуроров и рассчитывают, что они и дальше будут достойно и принципиально выполнять служебные обязанности и добросовестно служить народу.
"Желаю руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде. Поздравляю с праздником!", – резюмировал он.
В сентябре прошлого года Путин провел встречу с генеральным прокурором Игорем Красновым. Краснов представил президенту РФ отчет о работе его ведомства за последнее полугодие: рассказал о работе сотрудников прокуратуры в ходе единого дня голосования, которые следили за соблюдением избирательных норм на выборах.
Кроме того, глава ведомства сообщил, что прокуратура постоянно отслеживает соблюдение законов в военной сфере, в особенности, контролируют ситуацию с мобилизованными.
Читайте также