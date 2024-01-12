Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил прокуроров с их профессиональным праздником. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи, прежде всего хочу поздравить вас с Днем работника прокуратуры, пожелать профессиональных успехов прокурорам и сотрудникам аппарата органов прокуратуры", – заявил он.

Президент также поблагодарил ветеранов профессии, которые с высокой отдачей работали в прокурорской системе страны и внесли весомый вклад в укрепление правопорядка и законности.

Путин назвал современную прокуратуру одним из важнейших институтов государственной власти и подчеркнул, что вся деятельность прокуратуры традиционно связана с защитой прав и свобод граждан.

Глава государства призвал прокуроров также активно работать и наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. Он также обратил внимание на такое направление работы прокуроров, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов Президента России.

Путин подчеркнул, что общество и государство высоко ценят работу прокуроров и рассчитывают, что они и дальше будут достойно и принципиально выполнять служебные обязанности и добросовестно служить народу.

"Желаю руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде. Поздравляю с праздником!", – резюмировал он.

В сентябре прошлого года Путин провел встречу с генеральным прокурором Игорем Красновым. Краснов представил президенту РФ отчет о работе его ведомства за последнее полугодие: рассказал о работе сотрудников прокуратуры в ходе единого дня голосования, которые следили за соблюдением избирательных норм на выборах.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что прокуратура постоянно отслеживает соблюдение законов в военной сфере, в особенности, контролируют ситуацию с мобилизованными.