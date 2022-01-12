Путин заявил о сложной ситуации с COVID-19 во всем мире

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Владимир Путин заявил о максимально сложной ситуации с COVID-19 как в России, так и во всем мире. Об этом президент РФ сказал в ходе совещания с членами правительства.
"Она (инфекция. – Прим. ред.) нас не оставляет в покое, не только нас – весь мир", – заявил Путин.
Российский президент обратил внимание на обстановку с вирусом в США, где на сегодняшний день выявлено свыше миллиона заболевших в сутки.
"В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "Омикрон", – отметил Путин.
В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон". По ее словам, наибольшее число заразившихся зафиксировано в столичном регионе.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что число выявляемых в день в РФ случаев инфицирования COVID-19 при негативном сценарии может стать шестизначным.
Путин предупредил о новых вспышках заболеваемости COVID-19 в России
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