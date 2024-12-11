Песков заявил, что Орбан не передавал посланий Путину от Трампа во время их разговора

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Глава правительства Венгрии Виктор Орбан не передавал никаких посланий Владимиру Путину от избранного американского лидера Дональда Трампа во время их разговора по телефону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам", – отметил он в беседе с журналистами.

Между тем Путин в телефонном разговоре с Орбаном озвучил оценку деструктивной линии украинской стороны, которая исключает возможность урегулирования конфликта. Орбан же выразил заинтересованность в поиске способов для мирного разрешения конфликта на Украине, в том числе с учетом контактов венгерского премьера с западными лидерами.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, а также ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

