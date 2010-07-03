Путин не будет смотреть "Слугу народа" с Зеленским в главной роли

Фото: сериал "Слуга народа", реж. Алексей Кирющенко

Президент России Владимир Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он не смотрит сериалы. Поэтому не смотрел и смотреть не будет", – объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что у президента России нет времени на просмотр фильмов и сериалов.

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов. Последняя серия вышла в эфир в марте 2019 года. В сериале Владимир Зеленский сыграл учителя истории, который становится президентом Украины.

В сентябре Песков рассказал, что полноформатных выходных у президента не бывает, поскольку постоянно проходят "доклады по линии ведомств", возникают различные вопросы, требующие своевременного решения.

