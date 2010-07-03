Путин удивился отсутствию закона об амнистии на Украине

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Президент России Владимир Путин удивился тому, что на Украине до сих пор не работает закон об амнистиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Российской лидер подчеркнул, что закон об амнистиях позволит решить вопрос преследования людей, которые проживают в республиках Донбасса. Переговоры о данном законе проводились еще в 2015 году.

"Договорились, закон принят, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие, просто ничто не действует", – подытожил Путин.

Ранее Владимир Путин прокомментировал прошедшие в Париже переговоры в "нормандском формате". Президент РФ назвал очень полезной работу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине.

Глава государства отметил, что лидеры стран "нормандской четверки" признали безальтернативность последовательного выполнения Минских соглашений 2015 года. Он уточнил, что участники саммита приветствовали разведение сил на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе.

Со своей стороны Владимир Зеленский назвал переговоры с российским коллегой сложными, подчеркнув, что встреча длилась дольше отведенного времени – час вместо 20 минут – и состояла из двух частей: лидеры говорили совместно с другими участниками встречи, а затем тет-а-тет.

