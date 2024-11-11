11 ноября, 19:56Происшествия
Путин обратил внимание на большое число ДТП в Северной Осетии
Фото: kremlin.ru
Количество ДТП в Северной Осетии превышает среднее значение по стране, заявил Владимир Путин на встрече с главой региона Сергеем Меняйло.
"Я понимаю, что это связано и с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах", – привели слова лидера на сайте Кремля.
Меняйло, в свою очередь, заявил, что в регионе сейчас идет внедрение транспортной реформы. Например, там уже работает центр организации и управления дорожным движением. Для грузовых машин открыли три новые перехватывающие парковки, на границах республики ввели электронную очередь.
На сегодняшний день также идет реализация установки технических средств для контроля дорожного движения и нарушений ПДД, отметил глава региона. Кроме того, в регионе закупили дополнительные 60 автобусов, которые курсируют между муниципалитетами. "Росавтодор" приступил к третьему этапу объезда Владикавказа для разгрузки дорожной ситуации в республике, заключил Меняйло.
Между тем количество вторичных аварий на МКАД стало на 17% меньше, чем в 2023 году. Так, число подобных ДТП удалось снизить за счет камер видеоаналитики, информационных табло, патруля сотрудников ГАИ и ЦОДД.
Положительная динамика наблюдается и с каршерингом в Москве – количество аварий уменьшилось на 18% за период, прошедший с января по август 2024 года. В общей сложности с начала года водители совершили на автомобилях аренды 35 миллионов поездок.
Количество ДТП выросло в Москве