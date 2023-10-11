В Кремле пообещали своевременно проинформировать о датах визита Путина в Китай

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о поездке Владимира Путина в Китай, пообещал своевременно проинформировать о ее датах.

"Они (даты. – Прим. ред.) определились, мы своевременно вас проинформируем", – сказал представитель Кремля.

Подобным образом Песков ответил на вопрос, поедет ли Путин на форум "Один пояс – один путь", который пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Саммит будет посвящен теме "Высококачественное совместное строительство "Одного пояса – одного пути" и совместные усилия для достижения общего развития и процветания".

Глава российского государства ранее принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина приехать с визитом в страну в октябре. Он сообщил, что поездка будет соответствовать интересам Москвы и Пекина.



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