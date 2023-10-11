Россия обсудит вопрос о судьбе миротворцев РФ в Карабахе с Азербайджаном – Песков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия обсудит дальнейшие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе с Азербайджаном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас миротворцы РФ де-факто и де-юре находятся на территории Азербайджана, это признается премьер-министром Армении Николом Пашиняном", – отметил он.

Однако Песков подчеркнул, что при этом Россия продолжит контакты с Арменией. Также официальный представитель Кремля сообщил, что вопрос о возможности передислокации миротворческого контингента РФ не поднимался во время телефонного разговора Владимира Путина с Николом Пашиняном.

Ранее премьер-министр республики заявил, что если российский миротворческий контингент оставит Нагорный Карабах, то он должен вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день Баку и Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Отмечалось, что решение было принято на фоне создавшейся сложной военно-политической ситуации и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа региона. Местные жители стали вынужденно переезжать в Армению.

Группа российских миротворцев погибла в Нагорном Карабахе в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

На этом фоне Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела. Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов заверил главу МИД РФ Сергея Лаврова, что расследование гибели российских миротворцев дает результаты.

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