Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты

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Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочно и чревато последствиями для Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что еще предстоит прояснить, о каком именно радиусе идет речь. В то же время Песков заметил, что планы Парижа не повлияют на ход спецоперации, но могут только утяжелить участь киевского режима.

"Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", – пояснил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о передаче украинской стороне ракет дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления, которое проводят Вооруженные силы Украины. Он отметил, что данные ракеты позволит Киеву наносить удары вглубь.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил передачу Соединенными Штатами Украине кассетных боеприпасов. Он уточнил, что Киев будет использовать их только на своей территории.

Позже в Белом доме подчеркнули, что Украина предоставила Вашингтону гарантии, что не будет применять американские кассетные боеприпасы на территории РФ. Отмечалось, что использование данных боеприпасов Украиной будет ограничено рядом условий.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали отмечала, что Евросоюз поддержал поставки припасов Украине.



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