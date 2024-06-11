Песков заявил, что Путин пользуется надежными отечественными самолетами

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Владимир Путин пользуется надежной отечественной авиационной техникой. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российские самолеты и вертолеты "обслуживаются на должном уровне". В России на этот счет действуют жесткие стандарты, которые неукоснительно соблюдаются, подчеркнул Песков.

О смерти вице-президента Малави Саулос Чилима стало известно 11 июня. Он и девять сопровождающих его лиц погибли при крушении самолета, как сообщали СМИ. По данным Минобороны Малави, маршрут авиалайнера перестал отслеживаться утром в понедельник, 10 июня.

Вертолет Раиси упал вечером 19 мая. Спасатели обнаружили борт утром 20 мая – он полностью сгорел. Жертвами стали восемь человек, включая Раиси и главу МИД Ирана.

