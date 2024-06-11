Capital FM: вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Фото: malawi.gov.mw

Вице-президент Малави Саулос Чилима и девять сопровождающих его лиц погибли при крушении самолета. Об этом сообщает кенийская радиостанция Capital FM.

"Смерть Чилимы и девятерых людей, находившихся на борту самолета, подтверждена, фрагменты самолета спасатели обнаружили почти сутки спустя после исчезновения самолета с радаров", – говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны Малави, маршрут самолета перестал отслеживаться утром в понедельник, 10 июня. Это произошло вскоре после его вылета из Лилонгве на север.

В связи с произошедшим президент страны Лазарус Чаквера отменил запланированную поездку на Багамские острова. Он поручил немедленно провести поисково-спасательную операцию.

Саулос Чилима родился в 1973 году. Он имел степень бакалавра социальных наук и степень магистра экономики Университета Малави. С 2015 года Чилима являлся обладателем степени доктора философии в области управления знаниями.

Чилима впервые занял пост вице-президента Малавии в 2004 году. В 2020 году он вновь был назначен на эту должность. До начала карьеры в политике Чилима занимал ключевые руководящие должности в различных филиалах многонациональных компаний в Малави.