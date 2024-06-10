Президент Малави поручил провести операцию по поиску пропавшего самолета

Фото: AP Photo/Richard Drew

Президент Малави Лазарус Чаквера поручил немедленно провести поисково-спасательную операцию на фоне сообщений о возможном крушении самолета с вице-президентом страны Саулосом Клаусом Чилимой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны, размещенное в социальных сетях.

В публикации указано, что все попытки властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, не привели к результату. Местные власти подчеркнули, что командующий силами обороны сообщил Чакверу об инциденте, из-за чего президент отметил запланированный отъезд на Багамы.

Воздушное судно, на борту которого находятся вице-президент и еще девять человек, пропало с экранов радаров вечером 10 июня. Как рассказали в канцелярии президента Малави, самолет вылетел из столицы африканского государства Лилонегве.