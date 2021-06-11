Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных

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Закон о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Согласно ему, гражданам грозит до 10 тысяч рублей штрафа за разглашение информации ограниченного доступа, должностным лицам – до 50 тысяч. Речь идет о коммерческой или банковской тайне, адвокатской тайне, тайне усыновления или тайне завещания, а также тайне связи.
Законопроект внесли в нижнюю палату депутаты Госдумы Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев.
По словам последнего, из-за того, что суммы штрафов не изменялись десять лет, они не препятствовали тому, что такая информация становилась достоянием общественности. Десятикратное увеличение призвано защитить граждан и их персональные данные от посягательств различных мошенников, пояснил депутат.
Ранее сообщалось, что социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля.
Требования о приведении деятельности в соответствие с нововведениями Роскомнадзор направил компаниям в конце мая.
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