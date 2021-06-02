СФ в 10 раз увеличил штрафы за разглашение персональных данных

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Совфед одобрил внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающих в 10 раз штрафы за разглашение персональных данных. Для граждан они составят максимум 10 тысяч рублей, а для юридических лиц – максимум 50 тысяч.
Под понятие персональных данных подпадает коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и другие. По словам авторов законопроекта, действующие штрафы, которые не меняли в течение 10 лет, не препятствуют тому, чтобы личные данные, служебная или профессиональная тайна становились достоянием общественности, подпадали под продажу или распространялись в Сети.
Кроме того, увеличение штрафов призвано защитить персональную информацию россиян и бизнеса от посягательств мошенников.
Ранее сообщалось, что социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля.
Требования о приведении деятельности в соответствие с нововведениями Роскомнадзор направил компаниям в конце мая.
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