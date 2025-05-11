Эрдоган заявил Путину об "окне возможностей" для переговоров по Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину по телефону, что открылось "окно возможностей" для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

В ходе беседы Эрдоган поприветствовал предложение Путина о возобновлении прямых переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Также он подтвердил готовность турецкой стороны принять переговоры по Украине на своей территории.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров.

Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это очень серьезное предложение, демонстрирующее готовность России к диалогу. Помощник президента Юрий Ушаков считает, что он должен проходить с учетом реальной ситуации и наработок 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая Путину, назвал инициативу "хорошим знаком". Однако, по его словам, переговоры возможны только после прекращения огня.

День переговоров по украинскому конфликту американский лидер Дональд Трамп назвал потенциально великим. Он указал, что продолжит работу с обеими сторонами, чтобы "убедиться, что это произойдет".