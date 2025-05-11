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Киевские власти пытались сорвать празднование 80-летия Победы в Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что российские силы ПВО в праздничные дни работали эффективно.

Песков также подчеркнул, что заявление президента Украины Владимира Зеленского накануне Дня победы о невозможности гарантировать безопасность зарубежным лидерам, приехавшим в Москву на 9 Мая, были на грани безумия.

"Главное не беспилотники, главное – это беспрецедентно провокационное заявление Зеленского. Вообще на уровне глав государства делать такие заявления, ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма", – заметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве. Таким образом Песков прокомментировал решение премьера Британии Кира Стармера объявить о "самых жестких санкциях" против РФ, а также призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца усилить давление на Россию.

