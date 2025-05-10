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10 мая, 12:28

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Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве

Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

"Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы. И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Таким образом Песков прокомментировал решение премьера Британии Кира Стармера объявить о "самых жестких санкциях" против РФ, а также призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца усилить давление на Россию.

Ранее представитель Кремля отмечал, что Москва не боится новых санкций, поскольку в РФ к ним уже привыкли.

Песков добавил, что пугать Россию новыми санкциями – это пустое дело. По его словам, западные лидеры просто не находят себе места, но это уже их проблемы.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас также подчеркнула, что после завершения украинского конфликта с РФ не будут сняты санкции. Они будут отменены только после возмещения ущерба Россией Украине.

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