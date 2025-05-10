Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы

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Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев призвал президента Украины Владимира Зеленского вспомнить слова о параде Победы в Москве на фоне визита лидеров Евросоюза в Киев. Соотвествующее заявление политик сделал в своем телеграм-канале.

Медведев задался вопросом, как поступит украинский президент, если РФ примет решение отменить трехдневное перемирие, которое ранее было установлено в честь Дня Победы, а также откажется гарантировать безопасность европейских лидеров в столице Украины.

При этом зампредседатель Совбеза подчеркнул, что российская армия, в отличие ВСУ не занимается терроризмом.

Ранее Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы и вновь настоял на более длительном прекращении огня.

Глава киевского режима также отмечал, что не сможет гарантировать безопасность зарубежных гостей парада.