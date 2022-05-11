Путин не будет направлять Киеву соболезнования из-за смерти Кравчука – Песков

Фото: ТАСС/Khudiakova/Ukrinform via ZUMA Wire

Владимир Путин не собирается направлять руководству Украины соболезнования в связи с кончиной первого президента страны Леонида Кравчука. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Нет, этого (направления соболезнований. – Прим. ред.) не планируется", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что российское руководство знает, что Кравчук был первым президентом Украины и играл определенную политическую роль еще в советское время, однако оценивать его влияние на становление нынешней Украины должны жители этой страны, а не россияне.

Леонид Кравчук умер 10 мая на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

В 1991 году он одержал победу на прямых президентских выборах, став таким образом первым главой независимой Украины. В декабре того же года Кравчук стал одним из подписантов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР. В 1994 году он уступил пост главы государства Леониду Кучме.

