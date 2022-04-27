Умер экс-начальник аналитического управления КГБ Николай Леонов

Фото: служба внешней разведки РФ

Советский разведчик, бывший начальник аналитического управления КГБ генерал-лейтенант Николай Леонов скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

"27 апреля после тяжелой продолжительной болезни на 94-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, ветеран СВР Николай Сергеевич Леонов", – приводит его слова ТАСС.

Иванов выразил соболезнования семье Леонова от лица руководства и коллектива СВР.

Николай Леонов родился в 1928 году. После окончания МГИМО в 1952 году работал в издательстве иностранной литературы, а затем проходил обучение в Мексике, где познакомился с лидерами Кубинской революции Че Геварой и Раулем Кастро. В 1960-е Леонов в качестве сотрудника КГБ СССР работал на Кубе с местным революционным руководством и лично с Фиделем Кастро.